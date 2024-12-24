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Шмыгаль назвал сумму помощи Запада на невоенные расходы Украины в 2025 году

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Прямая бюджетная поддержка со стороны стран Запада в 2024 году составит 41 млрд гривен. В следующем году ожидается 38 млрд гривен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"2024 год завершаем в условиях финансовой устойчивости. За счет налогов, сборов, внутренних займов в полном объеме финансируем наши Силы обороны. Благодаря партнерам покрываем гражданские расходы", - сказал он.

По его словам, только прямая бюджетная поддержка за этот год составит около 41 млрд долларов. В частности, более 16 млрд евро получили от ЕС по программе Ukraine Facility. Почти 5,4 млрд долларов - по программе сотрудничества с МВФ. Также весомой является поддержка США, Всемирного банка, Японии, Канады и других партнеров.

"Четко понимаем, откуда будем брать средства в следующем году. Ожидаем привлечь более 38 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия важнейших невоенных бюджетных расходов. А также получить средства от замороженных российских активов", - сказал он.

 

Напомним, Украина уже начала получать средства по программе Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Это механизм, который предусматривает получение от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.

Запланировано получить 20 млрд долларов от США, 20 млрд долларов от ЕС, 3 млрд долларов от Великобритании, 3,7 млрд долларов от Канады и 3 млрд долларов от Японии.

Особенность программы заключается в возможности направления части этих средств (от ЕС и Великобритании) непосредственно на оборонные нужды.

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