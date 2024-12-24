Шмыгаль назвал сумму помощи Запада на невоенные расходы Украины в 2025 году

"2024 год завершаем в условиях финансовой устойчивости. За счет налогов, сборов, внутренних займов в полном объеме финансируем наши Силы обороны. Благодаря партнерам покрываем гражданские расходы", - сказал он.

По его словам, только прямая бюджетная поддержка за этот год составит около 41 млрд долларов. В частности, более 16 млрд евро получили от ЕС по программе Ukraine Facility. Почти 5,4 млрд долларов - по программе сотрудничества с МВФ. Также весомой является поддержка США, Всемирного банка, Японии, Канады и других партнеров.

"Четко понимаем, откуда будем брать средства в следующем году. Ожидаем привлечь более 38 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия важнейших невоенных бюджетных расходов. А также получить средства от замороженных российских активов", - сказал он.