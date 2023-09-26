Шмигаль назвав спекуляціями розмови про те, що українське зерно шкодить фермерам з ЄС

"В умовах російської чорноморської блокади, під час майже щоденних атак на наші зерносховища й порти, в умовах, коли забезпечення наших сил безпеки й оборони прямо залежить від наших доходів, нам потрібен аграрний експорт", - йдеться у заяві.

Шмигаль уточнив, що розмови про те, що українське продовольство шкодить польським, словацьким чи угорським фермерам - це спекуляції.

"Наше зерно суттєво не впливає на ціни в сусідніх державах, тоді як наші аграрії перебувають у набагато гіршому й важчому становищі, ніж їхні західні колеги", - додав глава уряду.

Також він пояснив, що Україна ніколи не мала мети зашкодити фермерам сусідніх країн, а навпаки вдячна за все те, що роблять для нас партнери. За допомогу зброєю, за прийняття українських жінок, дітей, за гуманітарну та фінансову підтримку.

Експорт зерна

Нагадаємо, що 15 вересня Єврокомісія не продовжила тимчасові обмеження експорту української агропродукції до п'яти країн ЄС. Після цього рішення Україна протягом 72 годин напрацювала пропозиції щодо досягнення компромісу. Пропозиції були направлені Єврокомісії та країнам-сусідам 17 вересня. Вони вже обговорювались на координаційній платформі Україна-ЄС 18 вересня.

Крім того, Україна 19 вересня подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Президент України Володимир Зеленський 25 вересня провів нараду з урядовцями щодо зернового експорту. За його словами, Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна і це повністю раціонально.