Шмигаль назвав офіційну причину забруднення Сейму

В чому причина забруднення

За словами прем'єр-міністра, причиною забруднення річки Сейм є скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно Російської Федерації (РФ). Забруднення органічними речовинами призвело до зниження рівня кисню, а також мору риби.

Чи існує загроза здоров'ю людей

Як відзначив Шмигаль, на такі випадки існують чітко прописані кроки реагування. Наразі внаслідок мору риб є певні наслідки, а така риба негайно забирається.

"Ми розуміємо, що речовини органічні, вони викликають забруднення. Вже якась частина річки пройдена, відбулись процеси відновлення там де це пройшло ближче до кордону. На даний момент органіка осідає, розчиняється", - пояснив він.

Шмигаль відзначив, що загрози для життя й здоров'я людей немає. Зокрема загрози для водозаборів Чернігова на річці Десна, а також на Дніпрі Києва - також немає.

"Заходи боротьби щодо очищення активним мулом відбуваються", - додав прем'єр.

Забруднення річок

28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

Пізніше Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в Сеймі значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин.

Забруднення цієї річки небезпечне тим, що Сейм впадає в Десну в Чернігівській області, а вона, своєю чергою, впадає в Дніпро біля Києва.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) також заявили, що профільні служби моніторять стан питної води на території міста та води в акваторії річок Десна й Дніпро. Якщо якість води погіршиться, "Київводоканал" знезаразить воду.