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Шмыгаль назвал ожидания Украины от предстоящего саммита G7

Новина українською →
Украина, Суббота 15 апреля 2023 21:21
Шмыгаль назвал ожидания Украины от предстоящего саммита G7 Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина рассчитывает, что в ходе встречи стран G7 лидеры обсудят украинскую формулу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Рассчитываем, что во время встречи стран G7 в Японии лидеры обсудят формулу мира президента Украины Владимира Зеленского", - заявил Шмыгаль.

По словам премьера, это единственный путь, по которому мы должны двигаться до окончания войны.

"Также ожидаем, что во время встречи будут подняты вопросы санкций и конфискации замороженных российских активов", - добавил он.

Напомним, Япония начала подготовку саммита стран "Большой семерки", который должен пройти в Хиросиме в мае 2023 года.

Министерство иностранных дел Японии заявило, что санкции против России и поддержка Украины станут приоритетом в ходе встречи G7.

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