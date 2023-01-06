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Шмыгаль назвал объем газа в подземных хранилищах на начало 2023 года

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Украина, Пятница 06 января 2023 14:54
Шмыгаль назвал объем газа в подземных хранилищах на начало 2023 года Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

На начало 2023 года в подземных хранилищах Украины хранилось 11,7 млрд кубометров газа. Западные партнеры готовы помочь с покупкой дополнительных объемов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 6 января.

"В подземных газовых хранилищах 11,7 млрд кубов газа. На складах 1,2 млн тонн угля. Есть деньги и помощь партнеров, чтобы дополнительно закупить необходимые ресурсы", - сказал он.

По его словам, энергосистема Украины работает стабильно, ремонты продолжаются, аварийных отключений сейчас почти нет.

"Через 2,5 месяца после начала отопительного сезона можем сказать, что пока успешно преодолеваем вызовы зимы", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Оператор газохранилищ Украины начал отбор газа из ПХГ в начале ноября 2022 года. К началу зимы в ПХГ было 14 млрд кубометров.

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