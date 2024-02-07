Шмигаль назвав наступний крок для членства України в ЄС

"Рішення Європейської ради в грудні 2023 року щодо відкриття переговорів про вступ України в ЄС стало історичним кроком. І зараз важливо не зупинятися. Тому ми вітаємо рішення почати підготовку переговорної рамки Єврокомісії та провести офіційний скринінг нашого законодавства на відповідність європейському", - заявив він.

Шмигаль додав, що наступним кроком у цьому напрямку має стати невідкладне фактичне започаткування переговорів щодо членства України в ЄС.

"Ми зробимо все, аби м’яч не затримувався на українській стороні поля. Ми проводимо необхідні зміни, змінюємо наші інституції, імплементуємо європейські норми та практики", - заявив премʼєр.

За його словами, Україна буде повністю відповідати критеріям членства в ЄС максимально швидко.

"Ми знаємо, що це амбітно, але за останні 2 роки Україна довела, що "неможливе можливо. Тож наше членство в ЄС ми розглядаємо не як далеку перспективу, а як набір кроків, які ми здатні виконати в найближчі роки", - додав він.

Вступ України в ЄС

8 листопада минулого року Єврокомісія опублікувала звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами (Молдова та Грузія) на шляху приєднання до ЄС. Зокрема, ЄК рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України в Європейський союз.

14 грудня минулого року Європейська рада під час саміту в Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Як заявляв тоді прем'єр Угорщини Віктор Орбан, Будапешт не проти вступу України до ЄС, але питання про відкриття переговорів слід перенести на півроку.

Україна ще минулого року набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно було виконати сім умов.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина говорила, що виконання двох умов "це дуже хороший результат".

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