Шмыгаль назвал следующий шаг для членства Украины в ЕС

"Решение Европейского совета в декабре 2023 года об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС стало историческим шагом. И сейчас важно не останавливаться. Поэтому мы приветствуем решение начать подготовку переговорной рамки Еврокомиссии и провести официальный скрининг нашего законодательства на соответствие европейскому", - заявил он.

Шмыгаль добавил, что следующим шагом в этом направлении должно стать безотлагательное фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС.

"Мы сделаем все, чтобы мяч не задерживался на украинской стороне поля. Мы проводим необходимые изменения, меняем наши институты, имплементируем европейские нормы и практики", - заявил премьер.

По его словам, Украина будет полностью соответствовать критериям членства в ЕС максимально быстро.

"Мы знаем, что это амбициозно, но за последние 2 года Украина доказала, что "невозможное возможно. Поэтому наше членство в ЕС мы рассматриваем не как далекую перспективу, а как набор шагов, которые мы способны выполнить в ближайшие годы", - добавил он.

Вступление Украины в ЕС

8 ноября прошлого года Еврокомиссия опубликовала отчет о прогрессе, достигнутом Украиной и другими странами-претендентами (Молдова и Грузия) на пути присоединения к ЕС. В частности, ЕК рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз.

14 декабря прошлого года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Как заявлял тогда премьер Венгрии Виктор Орбан, Будапешт не против вступления Украины в ЕС, но вопрос об открытии переговоров следует перенести на полгода.

Украина еще в прошлом году приобрела статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС, необходимо было выполнить семь условий.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат".

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