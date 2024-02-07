RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль назвал следующий шаг для членства Украины в ЕС

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Следующим шагом для членства Украины в Европейском союзе должно стать безотлагательное фактическое начало переговоров.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Решение Европейского совета в декабре 2023 года об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС стало историческим шагом. И сейчас важно не останавливаться. Поэтому мы приветствуем решение начать подготовку переговорной рамки Еврокомиссии и провести официальный скрининг нашего законодательства на соответствие европейскому", - заявил он. 

Шмыгаль добавил, что следующим шагом в этом направлении должно стать безотлагательное фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС.

"Мы сделаем все, чтобы мяч не задерживался на украинской стороне поля. Мы проводим необходимые изменения, меняем наши институты, имплементируем европейские нормы и практики", - заявил премьер. 

По его словам, Украина будет полностью соответствовать критериям членства в ЕС максимально быстро. 

"Мы знаем, что это амбициозно, но за последние 2 года Украина доказала, что "невозможное возможно. Поэтому наше членство в ЕС мы рассматриваем не как далекую перспективу, а как набор шагов, которые мы способны выполнить в ближайшие годы", - добавил он.

Вступление Украины в ЕС

8 ноября прошлого года Еврокомиссия опубликовала отчет о прогрессе, достигнутом Украиной и другими странами-претендентами (Молдова и Грузия) на пути присоединения к ЕС. В частности, ЕК рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз.

14 декабря прошлого года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Как заявлял тогда премьер Венгрии Виктор Орбан, Будапешт не против вступления Украины в ЕС, но вопрос об открытии переговоров следует перенести на полгода.

Украина еще в прошлом году приобрела статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС, необходимо было выполнить семь условий.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Членство в ЕСДенис ШмыгальВойна России против Украины