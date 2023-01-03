Шмыгаль назвал 10 приоритетных направлений Кабмина на 2023 год
Кабмин определил 10 приоритетных направлений для работы в этом году. В частности, внимание уделят армии, образованию и энергетике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"2023 должен стать годом победы Украины. Делаем для этого все возможное" - заявил Шмыгаль.
Он также обнародовал список приоритетных направлений, над которыми Кабинет министров Украины будет работать в течение 2023 года:
- обеспечение армии, оборона и сохранность;
- интеграция Украины в ЕС и НАТО;
- энергетический фронт;
- восстановление Украины;
- макрофинансовая стабильность и программы поддержки бизнеса;
- ветеранская политика;
- образование;
- продолжение реформы децентрализации;
- внедрение обязательного пенсионного накопления и реформы фондового рынка и рынка капиталов;
- реформа управления госсобственностью и государственного управления.
Напомним, сегодня 3 января Шмигаль анонсировал масштабную программу поддержки ветеранов войны. А также отметил необходимость перейти на контрактную армию после того, как война с Россией завершится победой нашей страны.
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