Шмигаль про масовані ракетні обстріли: демонстрація слабкості та поразки агресора

"Російські терористи сьогодні вкотре продемонстрували так зване бажання переговорів і миру. Черговий масований ракетний удар. Обстріли без розбору, є потрапляння в житловий сектор. Намагаються знищити нашу енергетичну інфраструктуру. І це все під час саміту G20. Це демонстрація слабкості та поразки агресора. Покарання за всі ці злочини для Росії буде невідворотним", - наголосив глава уряду.