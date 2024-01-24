Шмигаль зустрівся з прем'єром Словаччини в Ужгороді: перші подробиці
24 січня в Ужгороді відбувається зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови уряду.
"Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На порядку денному - наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив", - розповів він.
Шмигаль додав, що Україна розраховує на конструктивний та практичний діалог.
Зустріч Шмигаля та Фіцо
Як раніше повідомлялось, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо у середу, 24 січня. Зустріч пройде в Ужгороді.
Додамо, що в Ужгороді відбудеться і зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із угорським колегою Петером Сійярто. Вона пройде за 5 днів, 29 січня. Головним її завданням стане обговорення домовленостей щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.
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