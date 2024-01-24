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Шмыгаль хочет сформировать со Словакией политику "нового прагматизма", несмотря на разногласия

Украина, Среда 24 января 2024 12:24
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Шмыгаль хочет сформировать со Словакией политику "нового прагматизма", несмотря на разногласия Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Правительство Украины намерено сформировать с правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.

"Уверен, что сегодняшняя встреча с премьером Робертом Фицо откроет новую страницу в наших отношениях", - написал он.

Встреча в Ужгороде

Напомним, 24 января в Ужгороде проходит встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Отношения Словакии с Украиной ухудшились после победы на парламентских выборах в 2023 году партии Фицо, который сразу же заявил, что намерен прекратить военную помощь Киеву.

Кроме того Фицо поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который блокирует финансовую и военную помощь ЕС Укарине.

В Ужгороде состоится и встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с венгерским коллегой Петером Сийярто. Она пройдет через 5 дней, 29 января. Главной ее задачей станет обсуждение договоренностей по поводу встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

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