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Шмигаль про енергетику: є можливість давати світло в оселях по 5-6 годин на день

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Ситуація з електропостачанням в Україні складна, проте вже є можливість давати світло в оселях по 5-6 годин на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб", - заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр пояснив, що цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами. Таким чином людям зможуть вмикати світло принаймні на 5-6 годин на день.

Нагадаємо, раніше електрики повідомляли, що намагатимуться подавати електроенергію у Києві принаймні по 2-3 години двічі на день.

Також Шмигаль попросить місцеву владу пояснити людям, чому деякі будинки завжди зі світлом.

Наразі в Україні спостерігається дефіцит виробництва електроенергії. Погодинні графіки відключень світла необхідні для того, аби стабілізувати систему та підтримувати баланс між споживанням і виробництвом електроенергії.

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енергетикиВійна в Україні