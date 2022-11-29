Шмигаль про енергетику: є можливість давати світло в оселях по 5-6 годин на день

Ситуація з електропостачанням в Україні складна, проте вже є можливість давати світло в оселях по 5-6 годин на день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб", - заявив Шмигаль.
Прем'єр-міністр пояснив, що цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами. Таким чином людям зможуть вмикати світло принаймні на 5-6 годин на день.
Нагадаємо, раніше електрики повідомляли, що намагатимуться подавати електроенергію у Києві принаймні по 2-3 години двічі на день.
Також Шмигаль попросить місцеву владу пояснити людям, чому деякі будинки завжди зі світлом.
Наразі в Україні спостерігається дефіцит виробництва електроенергії. Погодинні графіки відключень світла необхідні для того, аби стабілізувати систему та підтримувати баланс між споживанням і виробництвом електроенергії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.