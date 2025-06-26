Шмигаль доручив перерозподілити РЕБ у прифронтові регіони

З метою захисту населення від регулярних атак ворожих дронів - у прифронтові регіони перерозподілять засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.

"Дуже важливо захистити населення від постійних атак дронів. Поставив завдання Міноборони та ОВА забезпечити координацію з військовими та оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони. Водночас наголосив на важливості безпеки шляхів евакуації", - написав Шмигаль.

Обстріли прифронтових регіонів

Росія регулярно обстрілює територію України. Найбільше страждають прифронтові області, де щодня фіксують нові руйнування та жертви серед мирного населення. Ворожі атаки часто спрямовані на житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури та енергетику.

Також цинічними є удари по шляхах евакуації, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права й черговим доказом терористичної тактики Росії.

Нещодавно голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров заявив, що у Сумській області та у прикордонних громадах дороги закриватимуть антидроновими сітками для ускладнення ворожої аеророзвідки та захисту логістик.

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