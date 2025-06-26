Шмыгаль поручил перераспределить РЭБ в прифронтовые регионы

С целью защиты населения от регулярных атак вражеских дронов - в прифронтовые регионы перераспределят средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

"Очень важно защитить население от постоянных атак дронов. Поставил задачу Минобороны и ОВА обеспечить координацию с военными и оперативно перераспределить средства РЭБ в прифронтовые регионы. В то же время подчеркнул важность безопасности путей эвакуации", - написал Шмыгаль.

Обстрелы прифронтовых регионов

Россия регулярно обстреливает территорию Украины. Больше всего страдают прифронтовые области, где ежедневно фиксируют новые разрушения и жертвы среди мирного населения. Вражеские атаки часто направлены на жилые дома, объекты критической инфраструктуры и энергетику.

Также циничными являются удары по путям эвакуации, что является грубым нарушением международного гуманитарного права и очередным доказательством террористической тактики России.

Недавно председатель Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров заявил, что в Сумской области и в приграничных громадах дороги будут закрывать антидронными сетками для усложнения вражеской аэроразведки и защиты логистики.

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