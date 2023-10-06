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Шмигаль чекає від всіх міністрів ідей на 2024 рік. Встановив жорсткий дедлайн

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Відсьогодні Кабмін розпочинає роботу над Планом пріоритетних дій Уряду на 2024 рік. Міністри зобов'язані надати власні пропозиції до встановленого дедлайну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час брифінгу.

"Також сьогодні розпочинаємо роботу над Планом пріоритетних дій Уряду на 2024 рік. Відповідальність особисто за кожним з міністрів", - заявив прем'єр-міністр. 

За словами Шмигаля, План повинен включати саме пріоритетні кроки, а не поточну роботу. Зокрема повинен враховувати: 

  • положення Концепту посилення стійкості демократії;
  • євроінтеграції зобов'язання; 
  • 10 пріоритетних реформ. 

"До 10 листопада всі пропозиції мають бути подані. Злагоджено працюємо для перемоги, відновлення та змін", - додав прем'єр-міністр України. 

План пріоритетних дій уряду 2023 рік

Торік план містив такі основні напрямки: 

  • безпека та оборона; 
  • інтеграція в ЄС та НАТО;
  • енергетична безпека;
  • відбудова країни;
  • макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу;
  • ветеранська політика;
  • безпечна, доступна та якісна освіта;
  • продовження децентралізації та регіональний розвиток;
  • підтримка громадян, які опинились у складних обставинах;
  • ефективне державне управління;
  • наука та інновації для розвитку;
  • здорова нація;
  • санкційна політика та верховенство права;
  • захист довкілля.

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