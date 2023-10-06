Шмигаль чекає від всіх міністрів ідей на 2024 рік. Встановив жорсткий дедлайн

"Також сьогодні розпочинаємо роботу над Планом пріоритетних дій Уряду на 2024 рік. Відповідальність особисто за кожним з міністрів", - заявив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, План повинен включати саме пріоритетні кроки, а не поточну роботу. Зокрема повинен враховувати:

положення Концепту посилення стійкості демократії;

євроінтеграції зобов'язання;

10 пріоритетних реформ.

"До 10 листопада всі пропозиції мають бути подані. Злагоджено працюємо для перемоги, відновлення та змін", - додав прем'єр-міністр України.

План пріоритетних дій уряду 2023 рік

Торік план містив такі основні напрямки: