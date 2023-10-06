RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль ждет от всех министров идей на 2024 год. Установил жесткий дедлайн

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С сегодняшнего дня Кабмин начинает работу над Планом приоритетных действий Правительства на 2024 год. Министры обязаны предоставить собственные предложения до установленного дедлайна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на брифинге.

"Также сегодня начинаем работу над Планом приоритетных действий Правительства на 2024 год. Ответственность лично за каждым из министров", - заявил премьер-министр. 

По словам Шмыгаля, План должен включать именно приоритетные шаги, а не текущую работу. В частности должен учитывать: 

  • положения Концепта усиления устойчивости демократии;
  • евроинтеграции обязательства; 
  • 10 приоритетных реформ. 

"До 10 ноября все предложения должны быть поданы. Слаженно работаем для победы, восстановления и изменений", - добавил премьер-министр Украины.

План приоритетных действий правительства 2023 год

В прошлом году план содержал такие основные направления: 

  • безопасность и оборона; 
  • интеграция в ЕС и НАТО;
  • энергетическая безопасность;
  • восстановление страны;
  • макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса;
  • ветеранская политика;
  • безопасное, доступное и качественное образование;
  • продолжение децентрализации и региональное развитие;
  • поддержка граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах;
  • эффективное государственное управление;
  • наука и инновации для развития;
  • здоровая нация;
  • санкционная политика и верховенство права;
  • защита окружающей среды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль