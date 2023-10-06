Шмыгаль ждет от всех министров идей на 2024 год. Установил жесткий дедлайн

С сегодняшнего дня Кабмин начинает работу над Планом приоритетных действий Правительства на 2024 год. Министры обязаны предоставить собственные предложения до установленного дедлайна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на брифинге.
"Также сегодня начинаем работу над Планом приоритетных действий Правительства на 2024 год. Ответственность лично за каждым из министров", - заявил премьер-министр.
По словам Шмыгаля, План должен включать именно приоритетные шаги, а не текущую работу. В частности должен учитывать:
"До 10 ноября все предложения должны быть поданы. Слаженно работаем для победы, восстановления и изменений", - добавил премьер-министр Украины.
План приоритетных действий правительства 2023 год
В прошлом году план содержал такие основные направления:
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