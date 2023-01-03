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Шмигаль анонсував масштабну програму підтримки ветеранів війни

Фото: в Кабміні анонсували програму підтримки для ветеранів (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Уряд України планує у 2023 році затвердити Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя та план заходів щодо її реалізації. Нова програма буде направлена на допомогу ветеранам війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Вона буде включати в себе чотири ключові потреби - економічну незалежність, можливість військової кар’єри, забезпечення ветеранів житлом, медичні послуги.

"Стратегія базуватиметься на чотирьох ключових потребах: економічна незалежність, кошти, житло та медичні послуги. Можливість військової кар’єри, перенавчання, підтримка ветеранського бізнесу. Забезпечення ветеранів житлом, зокрема через компенсацію відсоткової ставки на іпотеку та фінансовий лізинг. Трирівнева система безоплатної психологічної допомоги ветеранам", - сказав прем’єр.

За його словами, план по новій стратегії має бути реалізований вже у 2023 році. Ветеранам буде надано можливість розвивати військову кар’єру.

"Все це має бути реалізоване вже цього року. Наші ветерани - це наша гордість. І держава буде створювати для них найкращі можливості", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики пояснювали, як переселенцям не втратити щомісячну допомогу.

Також у 2023 році виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з держбюджету буде продовжено автоматично. При цьому перевірки фактичного місця проживання зареєстрованих ВПО продовжаться

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ветеран