Шмыгаль анонсировал масштабную программу поддержки ветеранов войны

Она будет включать в себя четыре ключевых потребности - экономическую независимость, возможность военной карьеры, обеспечение ветеранов жильем, медицинские услуги.

"Стратегия будет базироваться на четырех ключевых потребностях: экономическая независимость, средства, жилье и медицинские услуги. Возможность военной карьеры, переобучение, поддержка ветеранского бизнеса. Обеспечение ветеранов жильем, в частности из-за компенсации процентной ставки на ипотеку и финансовой лизинг. ветеранам", - сказал премьер.

По его словам, план по новой стратегии должен быть реализован уже в 2023 году. Ветеранам будет предоставлена возможность развивать военную карьеру.

"Все это должно быть реализовано уже в этом году. Наши ветераны - это наша гордость. И государство будет создавать для них лучшие возможности", - подчеркнул Шмыгаль.