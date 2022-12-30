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Шмигаль анонсував індексацію пенсій в 2023 році

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наступного року Кабмін проведе індексацію пенсій, не зважаючи на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на останнє в цьому році засідання уряду.

Як наголосив на засіданні прем'єр, попри повномасштабну війну з Росією, майже 11 млн українських пенсіонерів вчасно отримують свої виплати.

"Більше того, цьогоріч ми проіндексували пенсії, збільшивши їх на 16%. Проведемо індексацію пенсій і у 2023-му", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що індексація пенсій може відбутися у березні 2023 року.

Додамо, раніше повідомлялося, що у 2023 році на індексацію пенсій виділять майже 40 млрд гривень.

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Денис ШмигальІндексація зарплат і пенсійПенсія в Україні