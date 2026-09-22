Шлюб онлайн у "Дії" розширили: хто ще тепер може одружитися без походів до ДРАЦС

Раніше людям у такій ситуації потрібно було особисто звертатися до відділу ДРАЦС. Тепер система автоматично перевіряє інформацію про смерть попереднього чоловіка або дружини в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Якщо відповідний актовий запис є в реєстрі, "Дія" відкриє можливість подати заяву на шлюб онлайн.

Як одружитися онлайн

Щоб подати заяву, потрібно:

Відкрити в "Дії" розділ "Сервіси" - "Сім'я" - "Укласти шлюб". Надіслати партнеру посилання, щоб він або вона долучилися до заяви. Обрати дату та час онлайн-церемонії. Заповнити заяву разом. Підписати її за допомогою "Дія.Підпис". Оплатити послугу. Дочекатися розгляду заяви Цифровим офісом ДРАЦС.

У визначений день і час церемонія проходить у відеоформаті. Після того як пара скаже "так", згоду потрібно скріпити "Дія.Підписом".

Запис про реєстрацію шлюбу має з'явитися в застосунку протягом дня. Паперове свідоцтво можна замовити з доставкою додому через "Укрпошту".

Що потрібно для реєстрації

Збирати паперові довідки та особисто йти до ДРАЦС не потрібно. "Дія" самостійно підтягує необхідні дані та звіряє їх із державними реєстрами.

Головна умова для людей, які втратили чоловіка або дружину, - інформація про смерть має бути внесена до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Якщо відповідний запис є, можливість подати заяву відкривається автоматично.