"Дія" запустила розлучення онлайн: як працює послуга

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Дії" у Telegram.

Як працює нова послуга

Процес складається з кількох простих кроків:

один з подружжя формує заяву в "Дії";

другий з подружжя підтверджує заяву у своєму застосунку;

"Дія" автоматично перевіряє інформацію в ДРАЦС.

Подати заяву про розірвання шлюбу без згоди обох сторін не вдасться.

Через скільки часу розірвуть шлюб

Шлюб буде розірвано через місяць після подання заяви. Якщо за цей час хтось із подружжя передумає, заяву можна відкликати. Зробити це потрібно не пізніше ніж за чотири години до відеоконференції.

Раніше для розлучення потрібно було щонайменше двічі відвідати відділ ДРАЦС і подати паперові документи. Тепер увесь процес відбувається онлайн.

Якщо у подружжя є спільні неповнолітні діти, розірвання шлюбу, як і раніше, відбувається через суд. Для тих, хто не користується "Дією", залишається можливість подати заяву особисто у відділі ДРАЦС.