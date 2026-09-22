RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Брак онлайн в "Дії" расширили: кто еще теперь может жениться без походов в ГРАГС

16:05 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцы могут жениться онлайн (freepik.com)

У "Дії" расширили возможности для регистрации брака онлайн. Теперь подать заявление и жениться дистанционно могут также украинцы, потерявшие мужа или жену и желающие создать новую семью.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" .

Раньше людям в такой ситуации нужно было лично обращаться в отдел ГРАГС. Теперь система автоматически проверяет информацию о смерти предыдущего супруга в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.

Если соответствующая актовая запись находится в реестре, "Дія" откроет возможность подать заявление на брак онлайн.

Как жениться онлайн

Чтобы подать заявление, нужно:

  1. Открыть в "Дії" раздел "Сервисы" - "Семья" - "Заключить брак".
  2. Отправить партнеру ссылку, чтобы он или она присоединились к заявлению.
  3. Выберите дату и время онлайн-церемонии.
  4. Заполнить заявление вместе.
  5. Подписать ее с помощью "Дія.Подпись".
  6. Оплатить услугу.
  7. Дождаться рассмотрения заявления Цифровым офисом ГРАГС.

В определенный день и время церемония проходит в видеоформате. После того как пара скажет "да", согласие нужно скрепить "Дія.Подписью".

Запись о регистрации брака должна появиться в приложении в течение дня. Бумажное свидетельство можно заказать с доставкой на дом через "Укрпочту".

Что нужно для регистрации

Собирать бумажные справки и лично идти в ГРАГС не нужно. "Дія" самостоятельно подтягивает необходимые данные и сверяет их с государственными реестрами.

Главное условие для людей, потерявших супруга, - информация о смерти должна быть внесена в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Если соответствующая запись есть, возможность подачи заявления открывается автоматически.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинцы, женившиеся онлайн через "Дію", могут заказать доставку свидетельства о браке за границу, причем услуга постепенно охватит 48 стран.

Напомним, через "Дію" украинцы могут не только жениться, но и развестись онлайн. В то же время для расторжения брака через применение супругов должно соответствовать определенным условиям, в частности, не иметь общих несовершеннолетних детей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДияУкрпочтаЖенитьба