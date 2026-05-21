Шлюб з 10 років: Оклахома закрила лазівку для чоловіків, але "норми середньовіччя" все ще є в США

Сенат штату ухвалив документ одноголосно й заборона вступає в дію з 1 листопада. У Палаті представників точилися гарячі дискусії між республіканцями. Зрештою перемогу здобули прихильники заборони з перевагою лише в один голос.

Через стару федеративну систему та закони 19 століття в деяких штатах все ще є лазівки для одруження з неповнолітньою дівчиною. На нього може дати дозвіл суд, або просто батьки. Якщо дорослий чоловік отримував ліцензію на шлюб із дитиною, кримінальна відповідальність за інтим із нею просто зникала.

Організація ООН вважає дитячі шлюби грубим порушенням прав людини. А дані організації Unchained at Last, яка бореться з дитячими шлюбами, шокують.

Статистика за останні 26 років у США:

Майже 300 000 дітей віком від 10 років офіційно вступили у шлюб.

Більшість із них - дівчатка.

Чоловіками зазвичай ставали дорослі повнолітні особи.

Ще у 2017 році такі весілля були легальними в усіх 50 штатах. За десять років лише 17 штатів та Вашингтон (округ Колумбія) підняли вікову планку.

В інших частинах країни лазівки досі існують. Каліфорнія, Флорида, Техас та Іллінойс залишаються серед тих, де дитячі шлюби все ще можливі.

Причому, в деяких з цих штатів немає нижнього вікового порогу взагалі! Одна справа, коли за рішенням суду підлітки з розумною різницею у віці вирішили одружитись, тим більше через вагітність і батьки не проти, а інша - коли дорослий чоловік у 21 столітті в цивілізованій країні має змогу, по суті "купити" собі дівчину домовившись з маргінальними батьками. І все це цілком законно.

А що в Україні та ЄС з дитячими шлюбами?

Європа та Україна мають максимально суворі правила. Європейський Союз роками тисне на уряди для встановлення межі у 18 років. Німеччина, Данія та Франція вже закрили всі двері для підліткових шлюбів. Велика Британія зробила це у 2023 році, щоб захистити дівчат від примусу.

В Україні правила залізні: загальний шлюбний вік - 18 років. Знизити його може тільки суд і виключно з 16 років. Ніяких винятків для 14-річних чи 15-річних не існує, навіть у разі вагітності.

Якщо 40-річний чоловік прийде до українського суду з батьками 14-річної дівчинки просити про шлюб, це стане "явкою з повинною".

Наслідки будуть миттєвими:

Для чоловіка: стаття 155 КК України. Це від 5 до 8 років в'язниці за інтим з особою до 16 років.

за інтим з особою до 16 років. Для батьків: кримінальна відповідальність за сприяння злочину та позбавлення батьківських прав.

за сприяння злочину та позбавлення батьківських прав. Для дитини: негайне вилучення із родини соціальними службами.

Суддя в такій ситуації зобов’язаний одразу викликати поліцію. У Європі діє аналогічний принцип "найвищих інтересів дитини". Будь-які фінансові домовленості батьків із дорослим "нареченим" кваліфікуються як торгівля людьми. Цивільне право чи "згода родини" ніколи не перекривають кримінальний злочин.