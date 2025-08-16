На шляху до Місяця: SpaceX анонсувала ювілейний запуск важкої ракети-носія Starship

Відомо, що запуск відбудеться з майданчика Starbase у Техасі, США, та стане важливим етапом у підготовці до майбутніх місій NASA на Місяць.

Що відомо про запуск

За даними компанії, мова йде про десятий політ ракети Starship, що включає прискорювач Super Heavy та космічний корабель верхнього ступеня. Цей політ стане вже четвертим у 2025 році.

Він має особливе значення для реалізації програми Artemis 3, в межах якої NASA планує висадити астронавтів на поверхню Місяця у 2027 році. У рамках місії SpaceX протестує низку критичних технологій, включно з відокремленням ступенів у космосі, перезапуском двигуна Raptor та контрольованим приводненням.

Що відомо про ракету-носій

У місії Flight 10 буде задіяно ракету-носій Booster 16 та корабель Ship 37 – обидва з нової серії Block 2. За планом, корабель має виконати приводнення в Індійському океані, тоді як прискорювач – у Мексиканській затоці.

Також у рамках польоту SpaceX планує вивести в космос вісім симуляторів супутників Starlink. Цікаво, що спочатку для цього запуску планували використати інший корабель – Ship 36. Однак він був знищений під час вибуху на випробувальному стенді 18 червня.

Внаслідок інциденту також постраждала інфраструктура на Starbase. Розслідування вже завершено, і компанія Ілона Маска планує продемонструвати підвищену надійність нових рішень.

Якщо запуск вдасться, це стане ще одним кроком до сертифікації Starship як основної транспортної системи для майбутніх пілотованих місій на Місяць, а згодом – і на Марс.

Розробка Starship

Starship – це система космічного запуску багаторазового використання, що розробляється американською компанією SpaceX для транспортування людей на Марс і повернення їх на Землю.

Перший ступінь ракети називається "Super Heavy". Він призначений для виведення на орбіту другого ступеня, що водночас є і космічним кораблем зі спільною з ракетою назвою – "Starship".

Останній випускатиметься в кількох версіях: пасажирська, вантажна, або танкер для космічної дозаправки. Обидва ступені працюватимуть із двигунами Raptor і повертатимуться на злітно-посадковий майданчик. Після заправки Starship знову буде готовим до польоту.