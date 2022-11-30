"Шляхи солідарності": експорт українського зерна через Польщу зріс на 50%

"У рамках так званих "шляхів солідарності" наразі через територію Польщі перевозиться близько 452 тис. тонн зерна, що більш ніж на 50% більше, ніж у середині року", - сказав Адамчик.

За його словами, порівняно з жовтнем минулого року зростання перевезень зерна за аналогічний період 2022 року є більш ніж у 16 разів.

Україна є одним із провідних світових експортерів зерна та олійних культур, і блокада її портів Росією після вторгнення Москви до країни у лютому змусила шукати альтернативні маршрути.

Після майже шестимісячної блокади три українські порти на Чорному морі були розблоковані з 1 серпня в рамках угоди між Москвою та Києвом за посередництва ООН та Туреччини.

Але російська підтримка угоди в останні тижні коливалася настільки, що Москва тимчасово вийшла з нього наприкінці жовтня, що викликало питання про довгострокове майбутнє угоди, яка була продовжена на 120 днів у середині листопада.