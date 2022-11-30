RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Пути солидарности": экспорт украинского зерна через Польшу вырос на 50%

Фото: Экспорт украинского зерна через Польшу вырос на 50% (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Ежемесячно через Польшу перевозится около 450 тысяч тонн украинского зерна, что более чем на 50% больше, чем в середине года, заявил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В рамках так называемых "путей солидарности" в настоящее время через территорию Польши перевозится около 452 тыс. тонн зерна, что более чем на 50% больше, чем в середине года", - сказал Адамчик.

По его словами, по сравнению с октябрем прошлого года рост перевозок зерна за аналогичный период 2022 года более чем в 16 раз.

Украина является одним из ведущих мировых экспортеров зерна и масличных культур, и блокада ее портов Россией после вторжения Москвы в страну в феврале заставила искать альтернативные маршруты.

После почти шестимесячной блокады три украинских порта на Черном море были разблокированы с 1 августа в рамках сделки между Москвой и Киевом при посредничестве ООН и Турции.

Но российская поддержка сделки в последние недели колебалась до такой степени, что Москва временно вышла из него в конце октября, что вызвало вопросы о долгосрочном будущем соглашения, которое было продлено на 120 дней в середине ноября.

Напомним, в мае Еврокомиссия презентовала комплекс мер, которые должны помочь Украине экспортировать 20 млн тонн зерна. План действий по созданию "Путей солидарности" также должен был обеспечить Украине возможность импортировать необходимые товары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша