"Шлях до хаосу": Генсек ООН виступив із жорстким попередженням щодо війни в Україні
Генсек ООН Антоніу Гутерріш попередив, що відсутність справедливого миру в Україні може мати катастрофічні наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Глава ООН попередив про можливий "хаос", якщо не буде досягнуто миру з повагою до територіальної цілісності України
Гутерріш попередив, що нездатність досягти справедливого миру з повагою до територіальної цілісності України підірве міжнародне право і спричинить хаос у всьому світі.
"У такий момент надзвичайно важливо, щоб міжнародне право взяло гору.. В іншому випадку ми прокладаємо шлях до хаосу в усьому світі", - сказав він.
Переговори Росії та України у Туреччині
Нагадаємо, що днями низка європейських лідерів разом з американським президентом Дональдом Трампом та главою України Володимиром Зеленським домовились, що тимчасове перемир'я між Росією та Україною має початись з понеділка, 12 травня.
Проте, у ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію щодо встановлення режиму тиші, натомість він заявив про готовність Росії поновити переговори з Україною 15 травня в Стамбулі.
Зеленський, своєю чергою, підтвердив готовність України вступити у діалог з Росією, але додав, що зустріч можлива лише після припинення вогню на фронті.
Пізніше Туреччина заявила, що готова взяти на себе роль посередника у запланованій зустрічі.
Зауважимо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог раніше говорив, що можливість переговорів з’явиться лише після впровадження режиму припинення вогню.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.