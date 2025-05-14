"Шлях до хаосу": Генсек ООН виступив із жорстким попередженням щодо війни в Україні

Генсек ООН Антоніу Гутерріш попередив, що відсутність справедливого миру в Україні може мати катастрофічні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Глава ООН попередив про можливий "хаос", якщо не буде досягнуто миру з повагою до територіальної цілісності України

Гутерріш попередив, що нездатність досягти справедливого миру з повагою до територіальної цілісності України підірве міжнародне право і спричинить хаос у всьому світі.

"У такий момент надзвичайно важливо, щоб міжнародне право взяло гору.. В іншому випадку ми прокладаємо шлях до хаосу в усьому світі", - сказав він.