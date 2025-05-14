"Путь к хаосу": Генсек ООН выступил с жестким предупреждением относительно войны в Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что отсутствие справедливого мира в Украине может иметь катастрофические последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Глава ООН предупредил о возможном "хаосе", если не будет достигнут мир с уважением к территориальной целостности Украины

Гутерриш предупредил, что неспособность достичь справедливого мира с уважением к территориальной целостности Украины подорвет международное право и повлечет хаос во всем мире.

"В такой момент чрезвычайно важно, чтобы международное право взяло верх. В противном случае мы прокладываем путь к хаосу во всем мире", - сказал он.