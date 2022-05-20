Шли из России через лес. В Сумской области пограничники задержали двух граждан Афганистана

В Сумской области пограничники задержали двух граждан Афганистана, которые незаконно пересекли границу из России в Украину в пешем порядке. Мужчины с помощью GPS-навигатора следовали в украинскую столицу, а конечным пунктом их путешествия должна была быть одна из страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ.

Иностранцы задержаны для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Один из иностранцев, кроме паспорта, имел студенческий билет Воронежского государственного университета.

Напомним, Украина закрыла пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью. При этом украинцы беспрепятственно смогут вернутся из этих стран домой.

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