Йшли з Росії через ліс. У Сумській області прикордонники затримали двох громадян Афганістану

У Сумській області прикордонники затримали двох громадян Афганістану, які незаконно перетнули кордон з Росії в Україну в пішому порядку. Чоловіки за допомогою GPS-навігатора слідували до української столиці, а кінцевим пунктом їхньої мандрівки мала бути одна з країни ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
Один із іноземців, окрім паспорта, мав студентський квиток Воронезького державного університету.
Іноземців затримано для з’ясування усіх обставин правопорушення.
Нагадаємо, Україна закрила пункти пропуску на кордоні з РФ та Білоруссю. При цьому українці безперешкодно зможуть повернуться з цих країн додому.
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