Йшли з Росії через ліс. У Сумській області прикордонники затримали двох громадян Афганістану

У Сумській області прикордонники затримали двох громадян Афганістану, які незаконно перетнули кордон з Росії в Україну в пішому порядку. Чоловіки за допомогою GPS-навігатора слідували до української столиці, а кінцевим пунктом їхньої мандрівки мала бути одна з країни ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Нагадаємо, Україна закрила пункти пропуску на кордоні з РФ та Білоруссю. При цьому українці безперешкодно зможуть повернуться з цих країн додому.

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