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Шли из России через лес. В Сумской области пограничники задержали двух граждан Афганистана

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Украина, Пятница 20 мая 2022 17:41
Шли из России через лес. В Сумской области пограничники задержали двух граждан Афганистана Фото: Государственная граница (twitter)
Автор: Евгений Прокопенко

В Сумской области пограничники задержали двух граждан Афганистана, которые незаконно пересекли границу из России в Украину в пешем порядке. Мужчины с помощью GPS-навигатора следовали в украинскую столицу, а конечным пунктом их путешествия должна была быть одна из страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ.

Один из иностранцев, кроме паспорта, имел студенческий билет Воронежского государственного университета.

Иностранцы задержаны для выяснения всех обстоятельств правонарушения.Шли из России через лес. В Сумской области пограничники задержали двух граждан Афганистана

Напомним, Украина закрыла пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью. При этом украинцы беспрепятственно смогут вернутся из этих стран домой.

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Государственная пограничная служба
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