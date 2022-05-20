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Йшли з Росії через ліс. У Сумській області прикордонники затримали двох громадян Афганістану

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Україна, П'ятниця 20 травня 2022 17:41
Йшли з Росії через ліс. У Сумській області прикордонники затримали двох громадян Афганістану Фото: державний кордон (twitter)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Сумській області прикордонники затримали двох громадян Афганістану, які незаконно перетнули кордон з Росії в Україну в пішому порядку. Чоловіки за допомогою GPS-навігатора слідували до української столиці, а кінцевим пунктом їхньої мандрівки мала бути одна з країни ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Один із іноземців, окрім паспорта, мав студентський квиток Воронезького державного університету.

Іноземців затримано для з’ясування усіх обставин правопорушення.Йшли з Росії через ліс. У Сумській області прикордонники затримали двох громадян Афганістану

Нагадаємо, Україна закрила пункти пропуску на кордоні з РФ та Білоруссю. При цьому українці безперешкодно зможуть повернуться з цих країн додому.

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