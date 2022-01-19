Шквалы отойдут, а мороз усилится: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 19 января в Украине непогода постепенно утихнет - ветер ослабнет, снег будет идти лишь местами. При этом морозы усилятся, ночью местами до -10.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, погоду сегодня в Украине будет формировать антициклон Dieter. Поэтому шквальный ветер отойдет, а снежить будет только ночью на Левобережье и в Карпатах, днем преимущественно будет ясно и сухо. На дорогах местами гололедица.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Столбики термометра днем будут колебаться в пределах 0 -2, ночью -6 -8 градусов.
Напомним, вчера в Украине из-за ухудшения погоды остались без света 349 населенных пунктов.