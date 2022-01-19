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Шквали відійдуть, а мороз посилиться: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 19 січня в Україні негода поступово вщухатиме - вітер послабне, сніжитиме лише місцями. При цьому морози посиляться, вночі місцями до -10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, погоду сьогодні в Україні формуватиме антициклон Dieter. Тому шквальний вітер відійде, а сніжитиме лише вночі на Лівобережжі та в Карпатах, вдень переважно буде ясно та сухо. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря становитиме:

  • у західних областях вдень від -1 до +2, вночі -4 -8 градусів;
  • на півночі -1 -7 градусів вдень, а вночі -6 -12;
  • у східних областях вдень 0 -7, вночі -5 -10 градусів;
  • на півдні країни від -1 до +2 градусів, а вночі -4 -8;
  • у центральних областях вдень 0 +2 градуси, вночі -6 -10.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах 0 -2, вночі -6 -8 градусів.

Нагадаємо, вчора в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів.

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