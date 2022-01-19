Шквали відійдуть, а мороз посилиться: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 19 січня в Україні негода поступово вщухатиме - вітер послабне, сніжитиме лише місцями. При цьому морози посиляться, вночі місцями до -10.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, погоду сьогодні в Україні формуватиме антициклон Dieter. Тому шквальний вітер відійде, а сніжитиме лише вночі на Лівобережжі та в Карпатах, вдень переважно буде ясно та сухо. На дорогах місцями ожеледиця.
Температура повітря становитиме:
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах 0 -2, вночі -6 -8 градусів.
Нагадаємо, вчора в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів.