Шквалы, метели и гололедица: украинцев предупредили об опасности

Так, 3 января ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях значительный снег, метели, в Украине в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Кроме этого, по Киеву и Киевской области 3 января ночью на дорогах гололедица, в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).