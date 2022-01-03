Дожди по всей Украине. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня. Ожидаются дожди во всех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня дожди будут во всех областях. А в восточных - снег с дождем. Температура воздуха составит:
- на западе днем +6+11, а ночью +2+5,
- на севере днем -2-8, а ночью -4-8,
- на востоке днем +2+4, а ночью -12-14,
- на юге днем +5+7, а ночью -2-5,
- в центре днем +3+7, а ночью -2-8.
Прогноз в Киеве
В Киеве тоже прогнозируют дождь. Температура воздуха составит днем +5+7, а ночью -2-4.