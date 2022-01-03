ru ua
Пн, 03 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дожди по всей Украине. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Киев, Понедельник 03 января 2022 06:00
Дожди по всей Украине. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня. Ожидаются дожди во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди будут во всех областях. А в восточных - снег с дождем. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +6+11, а ночью +2+5,
  • на севере днем -2-8, а ночью -4-8,
  • на востоке днем +2+4, а ночью -12-14,
  • на юге днем +5+7, а ночью -2-5,
  • в центре днем +3+7, а ночью -2-8.

Прогноз в Киеве

В Киеве тоже прогнозируют дождь. Температура воздуха составит днем +5+7, а ночью -2-4.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
После переговоров с Путиным. Зеленский и Байден созвонились: первые подробности
После переговоров с Путиным. Зеленский и Байден созвонились: первые подробности
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году