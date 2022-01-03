Дожди по всей Украине. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня. Ожидаются дожди во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди будут во всех областях. А в восточных - снег с дождем. Температура воздуха составит:

на западе днем +6+11, а ночью +2+5,

на севере днем -2-8, а ночью -4-8,

на востоке днем +2+4, а ночью -12-14,

на юге днем +5+7, а ночью -2-5,

в центре днем +3+7, а ночью -2-8.

Прогноз в Киеве

В Киеве тоже прогнозируют дождь. Температура воздуха составит днем +5+7, а ночью -2-4.