Шквали, хуртовини та ожеледиця: українців попередили про небезпеку

Так, 3 січня вночі у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значний сніг, хуртовини, в Україні протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім цього, по Києву та Київській області 3 січня вночі на дорогах ожеледиця, протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).