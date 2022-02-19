Шквалы, дожди и местами мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 19 февраля почти по всей территории Украины погода будет дождливой и со шквалами. При этом температура воздуха днем местами достигнет до +11 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине дожди, а местами с мокрым снегом ожидаются в западных, северных областях, местами в центре страны и вечером может достичь Харьковской области. На остальных территориях - без осадков.

Температура воздуха составит:

в западных областях днем +7 +9, ночью 0 +2 градуса;

на севере страны +4 +8 градусов днем, ночью 0 -2;

в восточных областях днем +6 + 8, а ночью от 0 до -3 градусов;

на юге страны +9 +11 градусов днем, ночью 0 -2;

в центральных областях + 6 + 8 днем, а ночью от 0 -2 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/сек. Столбики термометра днем покажут +6 +8 градусов, ночью -1 +1.