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Шквали, дощі та місцями мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Субота 19 лютого 2022 07:00
Шквали, дощі та місцями мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні сильний вітер, дощі очікуються майже по всій країні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 19 лютого майже по всій території України погода буде дощовою та зі шквалами. При цьому температура повітря вдень місцями сягне до +11 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні дощі, а місцями з мокрим снігом очікуються в західних, північних областях, місцями у центрі країни та ввечері може досягнути Харківської області. На решті територій - без опадів.

Температура повітря становитиме:

  • у західних областях вдень +7 +9, вночі 0 +2 градуси;
  • на півночі країни +4 +8 градусів вдень, вночі 0 -2;
  • у східних областях вдень +6 +8, а вночі від 0 до -3 градусів;
  • на півдні країни +9 +11 градусів вдень, вночі 0 -2;
  • у центральних областях +6 +8 вдень, а вночі від 0 -2 градусів.

Шквали, дощі та місцями мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Стовпчики термометра вдень покажуть +6 +8 градусів, вночі -1 +1.

Шквали, дощі та місцями мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики попередили про сильний вітер 19 лютого в Україні.

Також РБК-Україна писало, що на ці вихідні в Україні буде потепління.

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