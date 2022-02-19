Шквали, дощі та місцями мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 19 лютого майже по всій території України погода буде дощовою та зі шквалами. При цьому температура повітря вдень місцями сягне до +11 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні дощі, а місцями з мокрим снігом очікуються в західних, північних областях, місцями у центрі країни та ввечері може досягнути Харківської області. На решті територій - без опадів.

Температура повітря становитиме:

у західних областях вдень +7 +9, вночі 0 +2 градуси;

на півночі країни +4 +8 градусів вдень, вночі 0 -2;

у східних областях вдень +6 +8, а вночі від 0 до -3 градусів;

на півдні країни +9 +11 градусів вдень, вночі 0 -2;

у центральних областях +6 +8 вдень, а вночі від 0 -2 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Стовпчики термометра вдень покажуть +6 +8 градусів, вночі -1 +1.