Шквалы, дожди, но местами до +13: прогноз погоды на завтра

В среду, 5 января почти по всей Украине будут идти дожди, кроме южных регионов. Столбики термометра местами поднимутся до +13.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным Укргидрометцентра, на востоке и северо-востоке страны ночью будут идти дожди с мокрым снегом.
Кроме того, ночью в западных областях, днем на Левобережье местами порывы ветра до 15-20 м/с.
В Карпатах ночью прогнозируют значительный мокрый снег и метели, на дорогах гололедица, днем дождь и порывы ветра до 25-28 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
В среду, 5 января в столице в течение суток будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +6 +8 градусов, ночью +2 +4.
Напомним, вчера 3 января, среднесуточная температура воздуха в Киеве была максимальной за 142 года наблюдений.