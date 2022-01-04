Шквалы, дожди, но местами до +13: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, на востоке и северо-востоке страны ночью будут идти дожди с мокрым снегом.

Кроме того, ночью в западных областях, днем на Левобережье местами порывы ветра до 15-20 м/с.

В Карпатах ночью прогнозируют значительный мокрый снег и метели, на дорогах гололедица, днем дождь и порывы ветра до 25-28 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в западных областях днем +5 +10, ночью +2 +6 градусов;

на севере страны +4 +8 градусов, а ночью от 0 до +4;

в восточных областях днем +4 +7 градусов, ночью -1 -5;

на юге страны +7 +10 градусов днем, а ночью +2 +6;

в центральных областях +5 +9 днем, ночью +1 +4 градуса.

Погода в Киеве

В среду, 5 января в столице в течение суток будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +6 +8 градусов, ночью +2 +4.