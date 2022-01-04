UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шквалы, дожди, но местами до +13: прогноз погоды на завтра

Автор: Мария Кучерявец

В среду, 5 января почти по всей Украине будут идти дожди, кроме южных регионов. Столбики термометра местами поднимутся до +13.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, на востоке и северо-востоке страны ночью будут идти дожди с мокрым снегом.

Кроме того, ночью в западных областях, днем на Левобережье местами порывы ветра до 15-20 м/с.

В Карпатах ночью прогнозируют значительный мокрый снег и метели, на дорогах гололедица, днем дождь и порывы ветра до 25-28 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в западных областях днем +5 +10, ночью +2 +6 градусов;
  • на севере страны +4 +8 градусов, а ночью от 0 до +4;
  • в восточных областях днем +4 +7 градусов, ночью -1 -5;
  • на юге страны +7 +10 градусов днем, а ночью +2 +6;
  • в центральных областях +5 +9 днем, ночью +1 +4 градуса.

Погода в Киеве

В среду, 5 января в столице в течение суток будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +6 +8 градусов, ночью +2 +4.

Напомним, вчера 3 января, среднесуточная температура воздуха в Киеве была максимальной за 142 года наблюдений.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине