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Шквали, дощі, але місцями до +13: прогноз погоди на завтра

Автор: Марія Кучерявець

У середу, 5 січня майже по всій Україні йтимуть дощі, окрім південних регіонів. Стовпчики термометра місцями піднімуться до +13.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, на сході та північному сході країни вночі йтимуть дощі з мокрим снігом.

Крім того, вночі у західних областях, вдень на Лівобережжі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

В Карпатах вночі прогнозують значний мокрий сніг та хуртовини, на дорогах ожеледиця, вдень дощ та пориви вітру до 25-28 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у західних областях вдень +5 +10, вночі +2 +6 градусів;
  • на півночі країни +4 +8 градусів, а вночі від 0 до +4;
  • у східних областях вдень +4 +7 градусів, вночі -1 -5;
  • на півдні країни +7 +10 градусів вдень, а вночі +2 +6;
  • у центральних областях +5 +9 вдень, вночі +1 +4 градуси.

Погода в Києві

У середу, 5 січня в столиці протягом доби йтиме дощ. Температура повітря вдень становитиме +6 +8 градусів, вночі +2 +4.

Нагадаємо, вчора 3 січня, середньодобова температура повітря в Києві була максимальною за 142 роки спостережень.

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ГідрометцентрПогода в Україні