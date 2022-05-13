Шквалы, дожди, но до +26: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 13 мая в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, грозы и местами сильные порывы ветра. При этом днем столбики термометра достигнут +26.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По информации синоптиков, сегодня ночью в северных, восточных и Полтавской областях, днем в большинстве западных, центральных и южных областей кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с; в южных и восточных областях юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице ночью ожидается кратковременный дождь, днем без существенных осадков.Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Столбики термометра днем покажут +11 +13 градусов, днем +20 +22.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине будет ухудшаться.
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