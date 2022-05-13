UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шквалы, дожди, но до +26: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине 13 мая будет с дождями и грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 13 мая в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, грозы и местами сильные порывы ветра. При этом днем столбики термометра достигнут +26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По информации синоптиков, сегодня ночью в северных, восточных и Полтавской областях, днем в большинстве западных, центральных и южных областей кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с; в южных и восточных областях юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +10 +13, днем +20 +24 градуса;
  • на западе ночью + 10 +14 градусов, а днем +21 + 25;
  • в восточных областях ночью +11 +14, днем +21 +24 градусов;
  • на юге страны ночью +12 +16 градусов, а днем +21 +26;
  • в центральных областях ночью +11 +14, днем +21 +25 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью ожидается кратковременный дождь, днем без существенных осадков.Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Столбики термометра днем покажут +11 +13 градусов, днем +20 +22.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине будет ухудшаться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине