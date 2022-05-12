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Шквалы и грозовые дожди. Синоптики предупредили о непогоде: где именно

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Украина, Четверг 12 мая 2022 15:31
Шквалы и грозовые дожди. Синоптики предупредили о непогоде: где именно Фото: погода в Украине 13 мая ухудшится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Завтра, 13 мая погода в Украине ухудшится. Дожди с грозами ожидаются в ряде регионов, местами шквалы до 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью в северных, восточных и Полтавской областях, днем в большинстве западных, центральных и южных областей кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с; в южных и восточных областях юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха на севере составит ночью +9 +12, днем +21 +23 градуса, на Закарпатье и в южной части +10-+15 ночью, а днем +21 +28, при этом в восточных регионах ожидается +10 +12 ночью, днем +22 +25 градусов.

В Киеве ночью прогнозируют кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +11 +13 градусов, днем +20 +22.

Шквалы и грозовые дожди. Синоптики предупредили о непогоде: где именно

Напомним, сегодня в западных и северных регионах Украины ожидаются дожди с грозами. При этом в большинстве областей немного потеплеет.

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