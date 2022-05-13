Шквали, дощі, але до +26: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 13 травня в більшості областей очікуються короткочасні дощі, грози та місцями сильні пориви вітру. При цьому вдень стовпчики термометра сягнуть +26.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За інформацією синоптиків, сьогодні вночі у північних, східних та Полтавській областях, вдень у більшості західних, центральних та південних областей короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с; у південних та східних областях південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці вночі очікується короткочасний дощ, вдень без істотних опадів.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометра вдень покажуть +11 +13 градусів, вдень +20 +22.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні погіршуватиметься.
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