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Шквалы, дожди, но до +26: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Пятница 13 мая 2022 07:00
Шквалы, дожди, но до +26: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине 13 мая будет с дождями и грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 13 мая в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, грозы и местами сильные порывы ветра. При этом днем столбики термометра достигнут +26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По информации синоптиков, сегодня ночью в северных, восточных и Полтавской областях, днем в большинстве западных, центральных и южных областей кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с; в южных и восточных областях юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +10 +13, днем +20 +24 градуса;
  • на западе ночью + 10 +14 градусов, а днем +21 + 25;
  • в восточных областях ночью +11 +14, днем +21 +24 градусов;
  • на юге страны ночью +12 +16 градусов, а днем +21 +26;
  • в центральных областях ночью +11 +14, днем +21 +25 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью ожидается кратковременный дождь, днем без существенных осадков.Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Столбики термометра днем покажут +11 +13 градусов, днем +20 +22.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине будет ухудшаться.

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Гидрометцентр Погода в Украине
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