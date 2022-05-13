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Шквали, дощі, але до +26: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, П'ятниця 13 травня 2022 07:00
Шквали, дощі, але до +26: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні 13 травня буде з дощами та грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 13 травня в більшості областей очікуються короткочасні дощі, грози та місцями сильні пориви вітру. При цьому вдень стовпчики термометра сягнуть +26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За інформацією синоптиків, сьогодні вночі у північних, східних та Полтавській областях, вдень у більшості західних, центральних та південних областей короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с; у південних та східних областях південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +10 +13, вдень +20 +24 градуси;
  • на заході вночі +10 +14 градусів, а вдень +21 +25;
  • у східних областях вночі +11 +14, вдень +21 +24 градусів;
  • на півдні країни вночі +12 +16 градусів, а вдень +21 +26;
  • у центральних областях вночі +11 +14, вдень +21 +25 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі очікується короткочасний дощ, вдень без істотних опадів.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометра вдень покажуть +11 +13 градусів, вдень +20 +22.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні погіршуватиметься.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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