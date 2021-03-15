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Шквальний вітер та снігопад: у Карпатах погіршиться погода

Новость на русском → Карпати, Понеділок 15 березня 2021 16:19
Шквальний вітер та снігопад: у Карпатах погіршиться погода Фото: дівчина закриває обличчя від снігу (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У вівторок, 16 березня, у Карпатах спостерігатиметься погіршення погодних умов. Такі данні навів Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, завтра у Карпатах очікуються значні опади у вигляді снігу. Крім того, вдень сильні пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с. Також там спостерігатимуться хуртовини. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий).

Нагадаємо, сьогодні в Карпатах повідомляли про сніг і завірюхи. У зв'язку з цим оголошено підвищену лавинну небезпеку.

Крім того, погода в Україні 15 березня буде мінливою - від дощової до теплої та сонячної. Зокрема, найтепліше буде в Миколаївській і Херсонській областях, де повітря прогріється до +14.

Також РБК-Україна писало, що з прогнозами синоптиків, у середині тижня очікується новий циклон з погіршенням погодних умов - аж до нічних морозів від -7 до -5, вдень буде від 0 до +5.

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