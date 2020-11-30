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Шквальный ветер, снег и гололед: в Украине резко ухудшится погода

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 30 ноября, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупредили о дожде, мокром снеге и гололеде.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается значительный мокрый снег и дождь, местами гололед. Кроме того, на востоке страны будут наблюдаться сильные порывы ветра 15-20 м/с.

Также на дорогах, кроме северо-востока ожидается местами гололед. (І уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, в Украине в понедельник в большинстве регионов ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Температура воздуха днем будет колебаться от +7 до -2 градусов.

Также РБК-Украина писало, что в декабре средняя месячная температура ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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