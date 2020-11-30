Шквальний вітер, сніг та ожеледь: в Україні різко погіршиться погода

Сьогодні, 30 листопада, погода в Україні погіршиться. Синоптики попередили про дощ, мокрий сніг та ожеледицю.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях очікується значний мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь. Крім того, на сході країні спостерігатимуться сильні пориви вітру 15-20 м/с.

Також на дорогах, крім південного сходу очікується подекуди ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, в Україні у понеділок в більшості регіонів очікуються опади у вигляді снігу і мокрого снігу з дощем. Температура повітря вдень коливатиметься від +7 до -2 градусів.

Також РБК-Україна писало, що у грудні середня місячна температура очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.