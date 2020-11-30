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Мокрый снег с дождем и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Украина, Понедельник 30 ноября 2020 08:00
Мокрый снег с дождем и заморозки: прогноз погоды на сегодня
Фото: снег (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине в понедельник, 30 ноября, в большинстве регионов ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Температура воздуха днем будет колебаться от +7 до -2 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Осадки ожидаются на всей территории, кроме востока, Киевской, Закарпатской и Черновицкой областях. На западе и в Черниговской области прогнозируют снег ночью и мокрый снег днем. В Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях мокрый снег с дождем. В Харьковской и Херсонской областях ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха на западе и севере будет колебаться от +2 до -2 градусов днем, ночью -1-4. На востоке столбики термометра покажут +2+5 градусов днем, +2+4 ночью. В центральных областях ожидается +1+5 градусов днем, +2-1 ночью. На юге будет +1+4 градуса, кроме Херсонской и Запорожской областях, где будет чуть более тепло +4+7 градусов, ночью от 0 до +5.

Мокрый снег с дождем и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице в понедельник будет сухо. Температура воздуха днем составит 0+2 градуса, ночью -1-3.

Мокрый снег с дождем и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня в стране предупреждают о гололеде на дорогах в большинстве областей.

Также сообщалось, что в декабре средняя месячная температура ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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